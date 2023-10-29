متحدث جيش الاحتلال: نتقدم في مراحل الحرب وفق المخطط له ونوسع عملياتنا البرية

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الجيش تقدم في مراحل الحرب وفق المخطط له، مشيرًا إلى توسيع عملياته البرية، على حد زعمه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد: «قصفنا مواقع لحزب الله على الجبهة الشمالية، وسنقتل كل من يعمل ضدنا أو يقترب من حدودنا، وفي الجبهة الداخلية سنواصل السيطرة على الأوضاع».

وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 311 وعدد الأسرى إلى 230، مؤكدًا بذل بلاده كل ما بوسعها لإعادة المخطوفين.

ورفض التعليق على تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هاجم فيها قادة الجيش، مضيفًا: «نحن الآن نركز في الحرب، سنجري تحقيقًا موسعًا مع أنفسنا ونعتمد على ثقة الجمهور وسنعرض كل شيء عليه».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن العشرات استشهدوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكونا من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات برية في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الاحتلال إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.