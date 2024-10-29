الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 60 شخصا وجرح العشرات إثر غارات إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم الثلاثاء استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.



وصدر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع "أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ستين شهيدا"، وأشار البيان إلى أن أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية قتلى في كل من مناطق العلاق، وتمنين، وبعلبك قرب ثكنة غورو، و⁠حدث بعلبك، والحفير، ورام، وبوداي، وشمسطار، ويونين، وبريتال، وطاريا، والحلانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين جنوب لبنان.

وأكد مراسل روسيا اليوم في لبنان تضرر منزل عبدالله بري نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون جنوب لبنان".



وأشار إلى أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان وبلدة حوش السيد على الحدود اللبنانية السورية.

ومن جهة أخرى أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات للجنود الاسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة وفي مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

وتستمر تل أبيب في حربها التي شنتها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.