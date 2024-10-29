انهيار فندق في الأرجنتين يسفر عن مقتل شخص ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض

انهار فندق مكون من 10 طوابق في الأرجنتين اليوم الثلاثاء أثناء عمليات ترميمه، ما أسفر عن مقتل رجل /80 عاما/ ومحاصرة عدد آخر تحت الأنقاض، حسبما أفادت السلطات الأرجنتينية .

وبدأ رجال الإطفاء والإنقاذ في البحث عن الناجين، حيث تمكنوا من إنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض فندق دوبروفنيك في بلدية فيلا جيزيل، وهي مدينة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة بوينس آيرس.

وفتح الإدعاء العام تحقيقا لتحديد سبب الانهيار.وجاء في بيان لبلدية فيلا جيزيل أن الفندق كان يخضع للترميم دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وقال خافيير ألونسو، وزير الأمن في محافظة بوينس آيرس إن ما بين سبعة إلى تسعة أشخاص، يعتقد أنهم عمال بناء يعملون في تجديد الفندق، لا يزالون محاصرين .