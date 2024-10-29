رئيس وزراء بريطانيا: حظر الأونروا يعرض الجهود الإنسانية في غزة للخطر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تشعر «بقلق بالغ»، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» العمل في إسرائيل.

وأضاف في بيان، نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع يعرض جهود الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية «إلى الخطر».

وأشار إلى أن مشروع القانون «يجعل العمل الأساسي الذي تقوم به الأونروا من أجل الفلسطينيين مستحيلًا»، ذاكرا أن «الوضع الإنساني في غزة غير مقبول على الإطلاق».

وشدد على أن الوكالة الأممية الجهة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية بـ«القدر والوتيرة المطلوبة».

ووافق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعتبر مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مجددة رفضها المطلق لكل الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.