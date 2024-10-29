مسئول بحركة حماس يكشف حقيقة قرب التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة مع إسرائيل

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إنه لا صحة لما أثير عن قرب التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة مع إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال يحاول أن يخلق أجواء لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول الترويج بأن هناك بأن هناك تقدمًا في المحادثات والمفاوضات غير المباشرة، في حين هناك إصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إفشال فرص التوصل لأي اتفاق.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول أن يبيع الوهم تزامنًا مع أجواء الانتخابات الأمريكية ولمواكبة الوضع الداخلي في إسرائيل.

ونوه بأنه لا يوجد أي عرض جدي من الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه لا توجد أي عودة لما كان قد قدّمه الوسطاء ووافقت عليه الحركة في الثاني من يوليو الماضي.

وجدد التأكيد على أنه لا يوجد أي عرض من الاحتلال يمكن أن يُشكل تقدما ملموسًا لإنهاء الحرب.