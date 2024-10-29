افتتاح معرض مقتنيات مقبرة وني الأكبر في متحف سوهاج القومي

شهدت محافظة سوهاج حدثًا أثريًا وتاريخيًا مهمًا بمتحف سوهاج القومي، حيث تم افتتاح معرض مقتنيات مقبرة "وني الأكبر"، أحد كبار رجال الدولة في عصر الأسرة السادسة وحاكم الصعيد، وذلك برعاية المجلس الأعلى للآثار وقطاع المتاحف، ومنطقة آثار سوهاج، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وأكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية المعرض الذي تم افتتاحه بالتعاون بين متحف سوهاج القومي ومشروع جامعة "ميتشجان" في الجبانة الوسطى بأبيدوس، مشيرا إلى أنه إضافة مهمة لمقتنيات متحف سوهاج القومي، ويخدم بشكل كبير توجهات وخطة المحافظة لتنشيط حركة السياحة، وتعزيز وجود سوهاج على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.



ويضم المعرض الجديد بالمتحف كل مقتنيات ونقوش مقبرة "وني الأكبر"، التي تم اكتشافها عن طريق بعثة "مارييت"، وبعثة جامعة "ميشيجان"، والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1858م، بواسطة "أوغست مارييت"، الذي نقل المقتنيات التي وجدها أولا إلى بولاق في الجيزة، ثم إلى المخازن في سقارة، لكن تم لاحقًا نقلها إلى المتحف المصري بالقاهرة، وبموافقة من المجلس الأعلى للآثار أعاد مشروع "ميشيغان" اكتشاف المقبرة عام 1999م، ونجح في العثور على المزيد من القطع الأثرية الخاصة بـ"وني".



وبدأت بعثة "ميشيجان"، ومسئولي متحف سوهاج القومي مشروع جمع القطع الأثرية والنقوش التي تم اكتشافها بمقبرة "وني"، بهذا المعرض الجديد بمتحف سوهاج، وذلك لأول مرة منذ عام 1860م.