برلين تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بشأن إعدام مواطن إيراني ألماني

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، وذلك بعد إعدام المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «أعربنا خلال اللقاء عن احتجاجنا الشديد على تصرفات النظام الإيراني، ونحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات».

وأشارت إلى أن السفير الألماني لدى طهران توجه اليوم، إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، و«احتج بشدة» على إعدام شارمهد.

Nach der Ermordung Jamshid #Sharmahd|s durch das iranische Regime wurde heute umgehend der iranische Geschäftsträger ins Auswärtige Amt einbestellt. Wir haben unseren scharfen Protest gegen das Vorgehen des iranischen Regimes übermittelt & behalten uns weitere Maßnahmen vor. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) October 29, 2024

وأعلنت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 69 عامًا.

وشارمهد كان يقيم سابقًا في الولايات المتحدة، واختُطف من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني أثناء سفره من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي، وذلك في 2 أغسطس 2020، وتم نقله إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.

وفي وقتٍ سابق من فبراير 2024، أعلنت السلطات القضائية في إيران أن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكم الإعدام بحق شارمهد، بتهمة «الإفساد في الأرض».