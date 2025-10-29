أبو الغيط: التصور الإسرائيلي برسم معالم شرق أوسط جديد بالدم لن يحصل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مشددا على "أن التصور الإسرائيلي برسم معالم شرق أوسط جديد بالبارود والدم لن يحصل".

وقال أبو الغيط، في كلمة خلال افتتاح أعمال "الملتقى الإعلامي العربي" في بيروت اليوم، إن "الخروق المستمرة لإسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية في الموقع في نوفمبر الماضي ليست سوى محاولة يائسة للتشويش على الوضع الداخلي في لبنان، وبث بذور الفرقة فيه".

وأعرب عن ثقته أن "القوى اللبنانية كلها لن تقبل الانجرار لهذا الفخ المكشوف، وأن الجيش اللبناني لديه القدرة والإرادة لتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة".

واعتبر أن "حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة هي عار على الإنسانية التي رأت وشاهدت وتركت المحتل يواصل القتل والتدمير. صحيح أن شعوب العالم كله استفاقت بعد أن رأت وجهاً قبيحاً متجرداً من الإنسانية والضمير لاحتلال عنصري بكل معنى الكلمة، ولكن الصحيح أيضاً أن أبناء الشعب الفلسطيني، الصامد البطل، قد مروا بنكبة جديدة في زمن يقال إنه زمن القيم وحقوق الإنسان".

وقال: "إننا نتطلع الى أن يكتب اتفاق شرم الشيخ نقطة النهاية لهذه المقتلة البشعة، وأن تبدأ فوراً جهود إعادة الإعمار، وأن يبقى الشعب الفلسطيني على أرضه وتخيب أوهام إسرائيل بتفريغ أرض فلسطين من أبنائها".

وأكد أبو الغيط أن "الإعلام شريك أساسي في التنمية، لما يملكه من قوة تأثيرية على فئات المجتمع كافة من خلال وسائله المسموعة والمرئية والتفاعلية، ودوره أن يقوم بتوعية المواطنين على أهمية العملية التنموية وآفاقها المستقبلية ومقتضياتها، وتحفيزهم على المشاركة فيها على نحو فاعل ومؤثر، بحيث تصير هماً شخصياً لكل مواطن أو معركة يتعين الانتصار فيها".

وأضاف: "ننشد جميعا إعلاما عربيا مواكبا لجديد العصر، في التكنولوجيا، كما في الأفكار ومناهج العمل. ننشد إعلاما يبتعد عن التحريض، ولا يستهدف الإثارة، يترفع عن إثارة الفتن، ويصون وحدة المجتمعات بعيداً من نعرات الطائفية أو المناطقية، أو التشدد الديني وصنوف التعصب كافة".

وكانت انطلقت اليوم في بيروت فعاليات الدورة 21 للملتقى الاعلامي العربي، تحت شعار "الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر- تحالف المستقبل"، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون، وبالتعاون مع وزارة الإعلام، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء إعلام وفاعليات إعلامية لبنانية وعربية.

وتستمرّ فعاليات الملتقى الذي انعقد في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) في بيروت، حتى غدٍ الخميس.