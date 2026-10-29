صحة مطروح: تحقيق 60% من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

قالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إنها حققت نسبة إنجاز بلغت 60% من إجمالي المستهدف في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك خلال أول خمسة أيام فقط من انطلاقها.

وأوضح الدكتور محمد بدران ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان إعلامي اليوم الخميس، أنه تم تطعيم 126 ألف طفل خلال خمسة أيام فقط بنسبة 60% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف.

وأكد أتغطية 411 مدرسة من أصل 508 مدارس، بالإضافة إلى تغطية 143 حضانة من أصل 186 حضانة، بمشاركة 187 فريقا طبيا بجميع أنحاء المحافظة.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة براني الصحية بقيادة الدكتور أيمن فرج، وإدارة سيوة الصحية بقيادة الدكتور أحمد حسام، وإدارة السلوم الصحية بقيادة الدكتور محمود جمال، وإدارة النجيلة بقيادة الدكتور محمود أبو زيد، وإدارة الحمام الصحية بقيادة الدكتور محمود عبدالمنعم، وفرق إشراف المديرية لأدائهم المتميز وجهودهم الكبيرة المبذولة خلال الحملة.