 جونسون يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية مسألة حصص صيد الأسماك - بوابة الشروق
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جونسون يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية مسألة حصص صيد الأسماك

رويترز
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 6:09 ص

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين مسألة التوصل إلى أرضية مشتركة حول حصص صيد الأسماك.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أعلن يوم الجمعة، أن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الاتحاد وبريطانيا بشأن صيد الأسماك والمساعدات الدولية، في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة بينهما.

يذكر أن المفاوضين من الجانبين في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر المقبل.

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