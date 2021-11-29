أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا والتي تمتد إلى أكثر من 70 عاما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركات الروسية في المجالات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، مع ميخائيل بابيش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية، وأوليج ماركييف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روزوبرون اكسبورت" الروسية، وذلك بجناح الوزارة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021".

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، ومن بينها: موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية.

واستعرض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع "روزوبرون اكسبورت" لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روزوبرون اكسبورت" الروسية إن "الشركة تعد الجهة المنظمة للعرض الخاص بدولة روسيا في "ايديكس 2021"، والذي تُعرض في إطاره العديد من المنتجات المتطورة من أسلحة ومعدات عسكرية".

وأوضح أن "روزوبرون اكسبورت" تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، منوها بأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية، ولكنها أيضًا تعد شريكا استراتيجيا في مجال نقل التكنولوجيا.

وأعرب عن تطلع "روزوبرون اكسبورت" إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيد مصرية، لافتا إلى أن هذا العام يشهد المشاركة الثانية للشركة بمعرض "ايديكس"، حيث شاركت الشركة في النسخة الأولى من المعرض عام 2018، مشيداً بتنظيم المعرض ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري، الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بالنسخة الثانية من المعرض.

وبدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "ايديكس 2021" يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التسليح والدفاع، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية العمل بالوزارة".