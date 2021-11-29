قتل 11 شخصًا، في هجوم على سجن بمدينة جوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا، فيما تمكن 262 سجينًا من الهرب.

ونقل موقع "ديلي تراست" النيجيري، عن بيان للناطق باسم هيئة السجون، فرانسيس أنيبور، قوله إن 11 شخصًا قتلوا في الهجوم المسلح الذي استهدف سجن جوس، مساء أمس الأحد، موضحًا أن من بين الضحايا 9 سجناء وحارس شرطة، وأحد المهاجمين، وأصيب 7 أشخاص، بينهم 6 سجناء.

وأشار أنيبور إلى أن مسلحين هاجموا بأسلحة ثقيلة الحرس الأمني الموجود في السجن، ودارت بين الطرفين معركة شرسة، مضيفًا : "للأسف، قُتل أحد أفراد قوات السجن، بينما قتل 9 سجناء".

وأضاف: "فرد أمن آخر بالسجن تعرض للإصابة بطلقات نارية، إضافة إلى 6 سجناء في الهجوم".

وأوضح أنيبور أن منفذي الهجوم وكذلك 262 مسجونًا قد هربوا قبل وصول تعزيزات لقوات حماية السجن، مشيرًا إلى أنه تم إعادة ضبط 10 سجناء، ويتبقى 252 مسجونًا هاربًا.