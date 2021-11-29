قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فضل الشتاء يبدأ جغرافيًا يوم 21 ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه يستمر حتى يوم 21 مارس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن ذروة انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير، قائلًا إن البلاد مازالت تشهد تقلبات فصل الخريف ما بين انخفاض درجة الحرارة وارتفاعها.



وتوقع أن تعود الأجواء لطبيعتها مرة أخرى الأيام المقبلة، قائلًا إن الرؤية تحسنت تلك الأثناء بعد تعرض البلاد لرياح شمالية غربية أدت إلى اختفاء الأتربة العالقة المتكونة في سماء الجمهورية على مدار اليوم.



وذكر مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن العظمى على القاهرة 27 درجة غدًا الثلاثاء، لافتًا إلى أن درجة الحرارة تنخفض بصورة أكبر الأيام المقبلة حتى تصل إلى 20 درجة.



ونوه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مناشدًا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية تلك الفترة لعدم الإصابة بنزلات برد، وخاصة أن العظمى ستكون 19 درجة بنهاية الأسبوع.





