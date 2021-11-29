بوتين يلتقي رئيس فيتنام غدا لمناقشة القضايا ذات الاهتمامات المشتركة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك غدا الثلاثاء في موسكو.

وذكر الكرملين في بيان- نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أنه "من المقرر مناقشة القضايا الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني والعلمي والتكنولوجي والاتصالات الإنسانية، فضلا عن تبادل الآراء حول المنطقة".

ومن جانبه، قال الرئيس الفيتنامي لوكالة "تاس" في مقابلة خاصة في وقت سابق، إنه يعتزم خلال الزيارة المرتقبة ولقائه بوتين في موسكو مناقشة الاتجاهات الاستراتيجية لتنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن فيتنام وروسيا تدعمان بعضهما البعض بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا.