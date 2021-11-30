قال الإعلامي خالد عليش، إن رحلة العودة من جنوب إفريقيا كانت جيدة، موضحًا أنه اتجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقضى بها 6 ساعات ثم توجه منها إلى القاهرة مرة أخرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن عدد ركاب الطائرة التي كان عائدًا عليها من أديس أبابا 12 شخصًا كلهم مصريين باستثناء واحد سعودي، ذاكرًا أنهم وقعوا إقرارًا بالخضوع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام وإجراء تحليل «PCR» بعد انتهاء المدة.



وذكر أن نتيجة كل ركاب الطائرة جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات في المطار كانت جيدة لكنها استمت بقليل من التباطؤ؛ بسبب حداثة الموضوع وكيفية التعامل معه.



ونفى تسجيل حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» على الطائرة التي جاء عليها، متابعًا: «الموضوع مطمئن حتى الآن والأمور غير مقلقة وتسير بصورة جيدة، ولم أشعر بمشكلة لأن إجازتي سارت بشكل طبيعي».



وأشار إلى أن الضغط النفسي على المصريين الموجودين في جنوب إفريقيا كبير؛ لأنهم يظنون بأن جنوب إفريقيا ستتحول إلى بؤرة لانتشار المتحور الجديد كما حدث في الصين، منوهًا إلى أن أحد الركاب المصريين أخبره بأنه قرأ الشهادة بمجرد ركوب الطائرة.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لوصول مواطن مصري حامل لمتحور فيروس كورونا «أوميكرون» إلى مطار القاهرة، على الطائرة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والتي كان بين ركابها الإعلامي خالد عليش وزوجته.



وأضاف أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل في المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام في العزل.



وذكر «عبدالغفار» في تصريح خاص لـ«الشروق» أن الطائرة كان على متنها 11 راكبا مصريا، مؤكدا أن نتائج تحاليل جميع الركاب جاءت سلبية لفيروس كورونا.