الرئيس الروماني: نحتاج لتعزيز التواجد العسكري في الجناح الشرقي لحلف الناتو

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز التواجد العسكري في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت صحيفة (رومانيا إنسايدر) المحلية عن يوهانيس قوله ، قبيل اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، : "هناك حاجة إلى مزيد من قوة الدفاع والردع على الجناح الشرقي، كما أن هناك حاجة إلى زيادة عدد جنود الحلفاء والمعدات الموجودة مسبقًا على الجناح الشرقي"، موضحًا أنه من الضروري أن تتحقق القرارات المتخذة في هذا الصدد في قمة الناتو بمدريد.

وأضاف يوهانيس ، بعد اجتماعه أمس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ،:" في رأيي، هناك حاجة إلى زيادة عدد جنود الحلفاء، لكن هذا لا يكفي، بالإضافة إلى ذلك، لكي تكون قادرًا على تمثيل ردع ودفاع قويين، هناك حاجة إلى معدات، ناقشنا هذه الأمور في قمة مدريد، لكن هذه القرارات بحاجة إلى التنفيذ."

وشدد على أن هناك حاجة لخطط ملموسة وتطوير الهياكل اللوجستية وأنه من المتوقع اتخاذ قرارات أكثر شجاعة وأكثر واقعية في هذه المجالات في قمة الناتو العام المقبل في فيلنيوس بليتوانيا.

ووصل الأمين العام ينس ستولتبرج إلى رومانيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الحلف ، في بيان اورده على موقعه الإلكتروني، أن الأمين العام يزور رومانيا أيضا لقيادة اجتماع وزراء خارجية الناتو كما سيشارك في منتدى Aspen - GMF بوخارست السنوي .

وتشهد رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والواقعة في الصفوف الأمامية للمواجهة على الحدود مع أوكرانيا، حركة عسكرية متسارعة، إذ يكثف "الناتو" مهامه هناك بينما يجري العمل على تطوير قدرات الجيش.

ومنذ مطلع مارس الماضي ، وصل نحو ألف جندي أمريكي لتعزيز القوات الموجودة في بلدة ميخائيل كوجالنيسيانو على سواحل البحر الأسود الاستراتيجي، بينما وصل آخرون إلى تشينكو في وسط البلاد.

وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قد أكد أن الناتو لا يعتزم الدخول في حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.