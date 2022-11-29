بولندا تقدم 700 طن مساعدات لأوكرانيا لاستعادة البنية التحتية للطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن الشركات البولندية قدمت أكثر من 700 طن من المعدات والمواد لمساعدة أوكرانيا على استعادة بنيتها التحتية للطاقة.



وذكرت الوزارة - في بيان عقب اجتماع مجموعة العمل الأوكرانية البولندية حول الطاقة - "إنه بدعم لوجستي من الوكالة الحكومية البولندية للاحتياطيات الاستراتيجية وبمساعدة الرابطة البولندية لنقل وتوزيع الطاقة، سلمت الشركات البولندية إلى أوكرانيا أكثر من 700 طن من المعدات والمواد الكهربائية، بما في ذلك المحولات والمولدات وكابلات الطاقة" بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء.



وناقش المشاركون في الاجتماع التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وصناعة النفط والغاز والطاقة الذرية والطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة. وتحدثوا بشكل خاص عن تنفيذ مذكرة نوايا للتعاون في مجال الطاقة بهدف زيادة أمن الطاقة في وسط وشرق أوروبا ورفض إمدادات موارد الطاقة الروسية والتي تم التوقيع عليها الصيف الماضي من وزيري الطاقة البولدنية والأوكرانية.



وقالت الوزارة "إن تطوير تجارة الكهرباء واستعادة البنية التحتية كان أحد الاهتمامات ذات الأولوية في التعاون بين بولندا وأوكرانيا، كما تمت مناقشة التعاون عبر الحدود في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك مشروع بناء خط أنابيب النفط برودي-أداموو والتعاون في تكرير النفط.



كما بحثوا ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود لمواجهة روسيا في مجال التكنولوجيا النووية.