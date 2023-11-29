غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية

غرقت سفينة شحن يعتقد أنها صينية في المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قوات خفر السواحل.

وقالت قوات خفر السواحل إنها تلقت تقريرا في حوالي الساعة 0728 صباحا بالتوقيت المحلي يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيو /حوالي 422 كيلومترا جنوب غرب سول/، ومع ذلك، قالت في وقت لاحق إن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانها الأيمن، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وتحقق قوات خفر السواحل فيما إذا كانت هناك أي محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا الجنوبية، مشيرة إلى عدم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.

وقال مسؤول في خفر السواحل طلب عدم الكشف عن هويته: "نحن نفتش المنطقة لوجود احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها قد تسللوا من السفينة".