التعليم تعلن تعديلات في امتحان اللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع للسادس الابتدائي

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أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات نصف العام في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعد إجراء تعديلات عليها.

وطبقا للتعديلات، أصبح سؤال الاستماع اختيار من متعدد فقط لكل الصفوف، مع إلغاء سؤال ترتيب الجمل للصف الرابع الابتدائي.

وتم تخفيف سؤال البراجراف إلى 18 كلمة للصف الرابع الابتدائي، و30 كلمة للخامس الابتدائي، مع إلغاء الإيميل للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت التعديلات إضافة سؤال صحح ما بين الأقواس لكل الصفوف، وإضافة سؤال أكمل الفقرة بالكلمة المناسبة ليصبح السؤال الثالث لكل الصفوف (فقرة بها 4 فراغات مع وجود 5 كلمات يكمل الطالب بالكلمة المناسبة لكل فراغ).