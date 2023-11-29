مسئول إسرائيلي: الهدنة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول إسرائيلي -لم تسمه-، قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات حتى يطلق سراح جميع النساء والأطفال.



وأضاف المسئول: "منفتحون للتفاوض بشأن الجنود المحتجزين لدى حماس بمجرد إطلاق الأطفال والنساء"، مؤكدا أن الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع، وفقا لنبأ عاجل نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.



وبوساطة مصرية قطرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين.