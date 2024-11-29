قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المشروع يتضمن طرح 78,000 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 184,000 جنيه وتصل إلى 400,000 جنيه، حسب المساحة والموقع، مشيرا إلى أن الدولة توفر دعماً مباشراً وغير مباشر للوحدات السكنية، يشمل الدعم النقدي وتكاليف تنفيذ الوحدات.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت العاشرة» مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن التقديم للمشروع يمتد على مدار شهر كامل حتى 24 ديسمبر.

وأوضح أن كراسات الشروط متاحة في 400 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، وأن عملية التقديم لا تتضمن أولوية لمن يشتري الكراسات في وقت مبكر، بل يمكن للمواطنين شراء الكراسة في أي وقت خلال فترة التقديم، التي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

وأكد خطاب أن المتقدمين يجب أن يكونوا من سكان المحافظات التي تُطرح فيها الوحدات، وأن تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا.

كما أوضح أن الأولوية تُمنح للمتزوجين الذين يعولون، وكذلك للأرامل والمطلقات، مع تفضيل الأسر الأقل عدداًمشيرا إلى تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم، وفي حال تساوي المتقدمين في كافة الشروط، سيتم إجراء قرعة إلكترونية عشوائية لاختيار المستحقين للوحدات السكنية لضمان العدالة.

وأضاف أن من لم يحصل على وحدة سكنية في هذه الدورة يمكنه التقديم في الطروحات القادمة، حيث تُعطى الأولوية للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ سابقاً. كما أكد أن الدولة تخطط لزيادة عدد الوحدات السكنية في المستقبل لتلبية احتياجات فئات أكبر من المواطنين، ونصح المواطنين بعدم التزاحم والاستفادة من فترة التقديم الممتدة.