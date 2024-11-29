أصيب كلب بريطاني بديدان ماصة للدماء يمكن أن تنمو حتى 5 بوصات وتنتقل إلى البشر، حيث يمكن أن تسبب العمى.

وهذه الحالة، هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ويبدو أنها مرتبطة بمالك الحيوان الذي أعطاه نظامًا غذائيًا، يحتوي على لحوم غير مطبوخة، وهذا يعني أن الوجبات الغذائية النيئة تعرض لخطر الإصابة بالطفيليات أو مسببات الأمراض.

يذكر أنه تم تسجيل حالات الطفيلي، المسمى Linguatula serrata، في بريطانيا من قبل، وكانت جميعها في الأنياب المستوردة إلى المملكة المتحدة من البلدان التي تكون فيها العدوى أكثر شيوعًا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويمكن أن يصاب البشر بالديدان عن طريق ملامسة لعاب ومخاط براز حيوان أليف مصاب، ويمكن للطفيليات أن تلتصق بالجزء الخلفي من الحلق أو من المحتمل أن تنتقل إلى الأمعاء وتحفر في أنسجة أخرى، مما يسبب مجموعة من المشاكل المحتملة مثل صعوبات التنفس والألم المؤلم وفقدان الرؤية، وفي حالات نادرة، تم العثور على الديدان في عيون البشر.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد مدى إصابة الكلب بالعدوى، كما لم يذكروا بالتفصيل مكان حدوث هذه الحالة في بريطانيا، ويمكن أن تحدث العدوى في الكلاب عندما تتعرض لبراز حيوان مصاب مليء بالبيض الذي تفقسه الديدان، ويمكن أن يحدث أيضًا إذا أكل الكلب لحم حيوان مصاب.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بالديدان عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا، أو من خلال الطعام الملوث عن طريق الخطأ بالبراز المصاب، وكذلك عن طريق لعاب ومخاط الحيوانات الأليفة.

وفي البشر، يمكن للديدان الصغيرة أن تلتصق بسطح الحلق أو تزحف إلى أعلى من المعدة، وهذا ما يسمى داء اللسان.

وتشمل أعراض ذلك فرط المخاط، والتهيج، ونزيف الحلق، والعطس المتكرر، وصعوبات التنفس، ويمكن أن تسبب العدوى البشرية أيضًا حالة تسمى داء الخماسي الحشوي، حيث تفقس بيض الديدان المبتلعة في الأمعاء وتحفر في أنسجة أخرى مثل العقد الليمفاوية في الجسم والكبد والرئتين والعينين.

وتختلف أعراض هذه الحالة اعتمادًا على المكان الذي تنتهي فيه يرقات الدودة - والتي تسمى "الحوريات"، وتشمل آلام البطن، والسعال المزمن، والتعرق الليلي، بالإضافة إلى آلام العين، وفقدان البصر، إذا فقس الحوريات في عين الشخص.

وفي العديد من حالات العدوى، لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، ولا يتم الكشف عن وجود الديدان إلا من خلال اختبار طبي غير ذي صلة أو حتى تشريح الجثة.

وعادةً ما يعالج الأطباء مرضى داء الخماسي الحشوي فقط إذا كانت الطفيليات تسبب أعراضًا، وإلا فإن الحوريات تموت بعد حوالي عامين من فقسها.

وعلى الرغم من أنه تم الإبلاغ عن حالات في جميع الأعمار، إلا أن الأطفال عادة ما يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب السلوك تجاه النظافة حول الحيوانات الأليفة العائلية.

وعادة ما يتم تجنب العدوى في الحيوانات الأليفة عن طريق التأكد من تجميد اللحوم التي يتم تغذيتها بها أو طهيها بشكل صحيح.

وفي الحالة الجديدة، التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي، قال مسئولون بريطانيون إن خطر الإصابة البشرية انخفض عن طريق علاج الكلب ونصح المالك بالتوقف عن إطعامه الطعام النيئ.

وعلى الرغم من تسميتها بديدان اللسان، إلا أن Linguatula serrata لا تصيب اللسان فعليًا، وبدلاً من ذلك تلتصق بالأنسجة الموجودة أسفل الحلق.

يذكر أنها ليست "ديدان" من ناحية الشكل، فهي في الواقع قريبة من شكل الحشرات والعناكب والقشريات.