حسين فهمي يروي كيف أنقذ تحية كاريوكا من الموت خلال اعتصام الفنانين 1986

شدد الفنان حسين فهمي، أن الفن قائم على الحرية وانطلاق الأفكار والخيال، مستشهدا كيف كان أساتذته في أمريكا يشجعونه على التخيل وإطلاق العنان لأفكاره.

وروى خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، موقفا خلال اعتصام الفنانين في نقابتهم خلال حقبة الثمانينيات، والذي شارك فيه وأمضى عدة أيام في مقر النقابة.

وتحدث عن مشاركة الفنانة تحية كاريوكا في الاعتصام وإضرابها عن الطعام والشراب، حتى كادت أن تفارق الحياة.

وكشف عن تدخله لإنقاذ حياة كاريوكا بعد أن طلب منه أحد الأطباء إيجاد حل، قائلا: «دخلت وجدتها نائمة على الأرض، وقلت لها فكينا الاعتصام وهما تنازلوا وهينفذوا مطالبنا على غير الحقيقة؛ حتى أنقذها، فقالت لي (أنت بتضحك عليا) قلت لها لأ؛ رغم أني كنت بضحك عليها فعلا، وبدأنا نشربها مياه علشان تفك الشفاة، وأنقذناها كانت هتموت مننا فعلا».

وشهد عام 1987 اعتصاما للفنانين داخل نقابة السينمائيين؛ بهدف إلغاء التعديلات التي طرأت على القانون 103، والتي كانت قد ألغت تحديدا سابقا يمنع نقيب السينمائيين من البقاء في منصبه لأكثر من دورتين، وأضربت الفنانة تحية كاريوكا، صاحبة الثمانين عاما عن الطعام في واقعة شهيرة، إلى أن فض الاعتصام دون أن يتغير القانون.