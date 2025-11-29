رئيس الوزراء: حديقة الفسطاط ستستضيف معرضًا للحرف التراثية لدعم الحرفيين المحليين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة باب زويلة، وتفقد أعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم، مصحوباً بشرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أفاد بأن إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل محمد علي ومنطقة الخيامية، يأتي ضمن خطة إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمراني التاريخي.

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة تشهد إعادة إحياء من خلال الحفاظ على النسيج العمراني المسجل بمنظمة اليونسكو أيضًا، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح 30 مبنى، بواقع 27 مبنى سكنيا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري. كما تم الانتهاء من الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لـ 5 عمارات.

وأشار عبدالوهاب إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي يميز هذه المناطق، بما يشمل دعم الأنشطة الحرفية والتجارية وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.

بدوره، أوضح المهندس عبدالباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلاً عن بعض المناطق الخربة، بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة. كما أنه جار العمل على رفع كفاءة واجهات وأسطح 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء.

وخارج مسار الزيارة، حرص مدبولي على دخول منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال، وسألهم عن انتاجهم وطرق التسويق، وأكد لهم أن الدولة لديها توجه لمساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن حديقة الفسطاط التى سيتم افتتاحها قريبا سيكون بها معرض للحرف التراثية لتسويق منتجاتكم.

كما زار رئيس الوزراء أحد البيوت بالمنطقة التي تخضع لإعادة الاحياء، وأبدى إعجابه بالمكان، لأن البيت يطل على الخيامية، وقال إن نماذج هذه الوحدات ستلقى رواجا سياحيا كبيرا إذا تم تأجيرها للسياح الأجانب.