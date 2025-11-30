سنغافورة تمنع غير المستوفين لشروط الدخول من الصعود على الرحلات المتجهة إليها اعتبارا من 30 يناير

أعلنت السلطات في سنغافورة، أنه اعتبارًا من 30 يناير المقبل، ستصدر إشعارات للرحلات المتجهة إلى سنغافورة تتضمن أسماء المسافرين الذين تم تحديدهم كغير مرغوب فيهم أوالذين لا يستوفون شروط الدخول إلى سنغافورة، وبالتالي يتم منعهم من الصعود إلى الطائرة.

وقالت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود من خلال منع التهديدات المحتملة من الوصول إلى شواطئ سنغافورة منذ البداية، حسبما أوردت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وستشمل توجيهات "عدم الصعود" أيضًا المسافرين الممنوعين من دخول سنغافورة، وسيتم إصدارها لشركات الطيران في مطاري شانجي وسيلاتار.

وأوضحت الهيئة: "تتيح لنا توجيهات منع المسافرين المحظورين أو غير المرغوب فيهم، الذين نعلم مسبقًا من خلال معلومات السفر أنهم متجهون إلى سنغافورة، من الصعود إلى الطائرة".

وأضافت: "قد تصدر أيضًا هيئة الهجرة توجيهات ضد المسافرين الذين لا يستوفون شروط الدخول إلى سنغافورة، مثل امتلاك تأشيرة صالحة أو وثيقة سفر لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر".