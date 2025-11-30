 اكتمال تحديث البرمجيات لـ80% من طائرات إيه 320 المتأثرة في شركات الطيران الهندية - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 12:36 ص القاهرة
اكتمال تحديث البرمجيات لـ80% من طائرات إيه 320 المتأثرة في شركات الطيران الهندية

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: السبت 29 نوفمبر 2025 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 29 نوفمبر 2025 - 11:45 م

بدأت شركات النقل الهندية "إنديجو" و"إير إنديا" و"إير إنديا إكسبريس"، اليوم السبت، تنفيذ عملية تحديث برمجيات طائرات عائلة "إيه 320" لمعالجة مشكلة محتملة في نظام التحكم بالطيران، إذ جرى إجراء التعديلات المطلوبة على 80% من إجمالي 338 طائرة متأثرة، وهي عملية تسببت أيضا في تأخيرات وبعض إلغاءات الرحلات.

وبحسب أحدث بيانات من هيئة تنظيم الطيران المدني، لم تلغ "إنديجو" و"إير إنديا" أي رحلات، بينما ألغت "إير إنديا إكسبريس" أربع رحلات بسبب عملية تعديل النظام، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وقالت مصادر، إن تأخيرات الرحلات تراوحت بين 60 و90 دقيقة في مختلف المطارات.

