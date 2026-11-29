أبحرت السفينة السياحية الألمانية "ماين شيف 3" في رحلتها البحرية مجدداً للمرة الأولى بعد اصطدامها بسفينتي حاويات في نهاية أكتوبر الماضي.

وأفاد مصور من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم السبت بأن السفينة غادرت ميناء بريمرهافن شمال غربي ألمانيا في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، وفقاً للجدول المقرر.

كانت متحدثة باسم شركة "توي كروزس" السياحية في هامبورج أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الرحلة تستغرق أربعة أيام، وسوف تنطلق في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر من ميناء بريمرهافن مرورا بالعاصمة النرويجية أوسلو وصولا إلى مدينة كيل شمالي ألمانيا، وفقا للجدول المقرر.

ومع ذلك، لم تكتمل بعد جميع أعمال الإصلاح الضرورية.

وأوضحت المتحدثة أنه جرى اعتماد حل مؤقت إلى حين تركيب معدات الإنقاذ الجديدة بصورة نهائية، مؤكدة استيفاء جميع متطلبات السلامة المعمول بها. ولم تقدم المتحدثة تفاصيل أكثر بشأن هذا الحل، لكنها قالت: "ستتم إعادة السفينة إلى حالتها النهائية في وقت لاحق".

وأضافت المتحدثة أن الرحلات المقبلة لن تتطلب تنفيذ أي أعمال قد تسبب إزعاجا للركاب أو تؤثر على راحتهم.

وكانت السفينة السياحية، التي كانت تقل عددا من الركاب يقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، قد اصطدمت بسفينتي حاويات في 25 أكتوبر 2026، أثناء مغادرتها ميناء بريمرهافن. وأسفر التصادم أيضا عن تضرر قوارب النجاة.

ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها الشرطة، تعرضت السفينة السياحية لهبة رياح قوية دفعتها باتجاه السفينتين اللتين كانتا راسيتين عند محطة الحاويات.

وعقب التصادم، نُقلت السفينة السياحية المتضررة إلى حوض بناء السفن "لويد فيرفت". ولم تكشف الشركة عن القيمة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الحادث.