أمريكا تؤكد إدانتها لهجمات الحوثيين على السعودية

أدانت الولايات المتحدة في بيان لها يوم الثلاثاء، هجمات الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن هذه الهجمات لا تزال تشكل تهديدا :" ليس فقط لشركائنا السعوديين ولكن لعشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الموجودين في المملكة العربية السعودية".

وقال برايس إن "السعودية تعرضت لأكثر من 375 هجوما عبر الحدود منذ بداية العام"، مشيرا إلى أن تلك الهجمات "لا تعرض شركاءنا السعوديين فحسب للخطر، بل نحو 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون هناك".

وأضاف المتحدث: "لدينا الآن، علاقة مع المملكة العربية السعودية سمحت لنا بالعمل معا، والشراكة معا، ومواجهة هذا التهديد".

وقال برايس إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة وبدعم من الولايات المتحدة تمكنت السعودية من إفشال نحو 90 % من تلك الهجمات.

وأضاف ، بطبيعة الحال، هدفنا هو أن نرى أن هذا العدد يرتفع إلى 100 %.

وقال برايس: "سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين للوقوف ضد هذه الهجمات الحوثية المؤسفة حقا، وسنواصل محاسبة الحوثيين على أفعالهم الشائنة".