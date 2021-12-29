قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني "إن الخناق بدأ يضيق على مليشيات الحوثي الإنقلابية من من شبوة وبدأت تنكسر".

وأكد البحسني -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية- اليوم الأربعاء، أن مليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي، محذرًا من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.

وأشار الى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة و الجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.

ولفت البحسني الى أن العام القادم سيتضمن مهام تدريبية جديدة تشمل دورات انعاشية مستمرة للأفراد والصف ضباط، ودورات للضباط الشباب.