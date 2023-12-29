كريم فؤاد: أهدي اللقب إلى جماهير الأهلي

عبر كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا أنها بطولة غالية على جميع اللاعبين بعد العودة من المشاركة من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام فيوتشر، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز بالبطولة لمواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة محليًّا وإفريقيًّا.

وأضاف أن الفريق كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، والجميع كان على قدر المسئولية كالعادة وحققوا البطولة الغالية، مشيرًا إلى أن الجميع يركز في الفترة القادمة، وهناك تصميم على حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق.

واختتم كريم تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى جماهير الأهلي بهذا اللقب وإهداء البطولة لهم، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، والفوز بكل البطولات القادمة.