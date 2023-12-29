خبراء الصحة ينصحون بعودة استخدام الكمامات في اليونان

وسط ارتفاع أخير في حالات العدوى الفيروسية التنفسية، ينصح خبراء الصحة باستخدام كمامات الوجه، في المناطق المكتظة ومطهرات اليدين والاختبارات حال ظهور أعراض تنفسية وفوق ذلك كله الحاجة إلى تطعيم ضد كوفيد-19 والإنفونزا للأشخاص، الذين يتعرضون لمخاطر واسعة للإصابة بمرض خطير.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة أن التوصية الأقوى الصادرة عن الخبراء هي استخدام كمامات في وحدات رعاية صحية لحماية المرضى والموظفين.

وصدرت التوصيات بعد اجتماع نظمته لجنة الخبراء بوزارة الصحة، فحصت أحدث البيانات الوبائية حول كوفيد-19 .

وطبقا لتلك البيانات، هناك استمرار لارتفاع حالات الإصابة- بما في ذلك الفئات العمرية الشبابية وفي حالات دخول المستشفيات البسيطة، لكن بدون أي ضغط بشكل خاص على النظام الصحي.

وفي سبتمر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا من جديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وفي الشهر الجاري ، قال نائب وزير الصحة التشيكي، جوزيف بافلوفيتش، إن هناك في الوقت الحالي 1000 شخص مصاب بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات، بحسب ما أوردته إذاعة "راديو براغ" التشيكية.

وفي المانيا وعلى ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين ترتفع لديهم عوامل خطر الإصابة إلى أخذ التطعيمات.