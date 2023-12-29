حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجهيزات ومواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية.



وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إن مقاتليه "استهدفوا صباح اليوم الجمعة، رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف، بالأسلحة المناسبة"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه "استهدفوا موقع حدب يارون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة"، وحققوا "إصابة مباشرة".‏



‏من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بإطلاق إسرائيل نيران رشاشات ثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان، من مواقع متاخمة لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.



بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة "دوفيف" الحدودية، دون تسجيل إصابات.



وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار، في عدد من المستوطنات شمال إسرائيل.