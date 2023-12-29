أوكرانيا: 12 قتيلا و75 مصابا في هجمات روسية كثيفة

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 75 في أوكرانيا، في أعقاب قصف جوي روسي مكثف، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن أرقام وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة.

وفي مدينة "دنيبرو" وسط البلاد وحدها، قتل خمسة مدنيين وأصيب أكثر من 20، حسب الإدارة العسكرية المحلية.

و ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت حوالي 110 صاروخ، على أوكرانيا، الليلة الماضية، فيما تصفه كييف بأنه أحد أعنف وابل من الصواريخ، منذ فترة طويلة.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها. تم إطلاق حوالي 110 صواريخ ضد أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها".

وأضاف أن عددا من الأشخاص سقطوا ما بين قتيل وجريح في الهجمات، التي ضربت مدنا بمختلف أنحاء أوكرانيا، لكن لم يقدم تفاصيل محددة.

وكانت كييف من بين الأهداف.

وذكر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف أن شخصا واحدا على الأقل، قتل في الهجوم، بينما تم نقل 17 شخصا مصابا إلى المستشفيات وتم انتشال أربعة أشخاص من أنقاض مبنى مدمر.

ووردت أنباء عن حدوث أضرار في مدن أخرى، بما في ذلك خاركيف ولفيف.

وكان مسؤولون قد تحدثوا في وقت سابق اليوم الجمعة عن ستة قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحا آخرين بمختلف أنحاء البلاد.