رئيس العاصمة الإدارية: وقعنا شراكة مع دورش الألمانية لإدارة منظومة المياه والصرف الصحي

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة أبرمت الكثير من الاتفاقيات خلال عام 2024، والتي كان أهمها في مجال التعليم؛ توقيع عقد مؤخرًا مع واحدة من أكبر مدارس إنجلترا لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON»، أن الاتفاقية تشمل توفير مدرسين متخصصين لكل نوع من أنواع الإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدراسية بشكل مختلف حسب الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى سعادة المدرسة الإنجليزية بالتواجد في العاصمة الإدارية، لاسيما وأنها المرة الأولى التي تخرج خارج حدود بريطانيا، كما تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية لتعليم المدرسين كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الشركة وقعت أيضًا اتفاقية شراكة مع شركة «دورش» الألمانية لإدارة منظومة المياه والصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية؛ بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الجودة وتقليل الفاقد في شبكة المياه للوصول إلى المعدلات العالمية المتعارف عليها 7%.

وأكد أن الشركة تحرص على جلب أفضل الشركات في كل مجال، مشيرا إلى التعاقد مع أفضل شركة في دولة الإمارات في مجال إدارة النفايات وجمع المخلفات؛ بهدف تقديم خدمة جيدة ونقل الخبرات للمهندسين والعمال المصريين، خاصة وأن العاصمة لا تزال في المرحلة الأولى التي ستستوعب خلال 3 أو 4 سنوات حوالي 750 ألف مواطن.