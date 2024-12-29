أيمن أشرف يكشف سر الرسالة التي أشعلت الأزمة مع كولر

كشف أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي عن أن أحد الأشخاص أرسل رسالة لـ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يخبره بأن يشاركني مع الفريق، وحدثت أزمة بيننا في الأهلي.

قال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "لا أعرف لماذا استبعدني كولر من الأهلي، وكنت أتحدث معه دائما".

أضاف: "وصلت له رسالة من "بنت"، عبر "انستجرام"، تقول له "ليه مش بتلاعب أيمن أشرف؟".. أخبر أحد الأشخاص في الأهلي أن أختي هي من أرسلت له تلك الرسالة، رغم أن شقيقتي متوفاة، ولا أعلم لماذا قال ذلك".

أتم: "كولر أخبرني أنني أقدم أداء جيد في التمرين، ولكنه كان يرفض مشاركتي، ولا أعلم السبب، وإذا قابلته سيكون له مني كل الاحترام والتقدير".