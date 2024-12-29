 5 يناير.. الطائفة الإنجيلية في مصر تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة - بوابة الشروق
الأحد 29 ديسمبر 2024 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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5 يناير.. الطائفة الإنجيلية في مصر تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة

محمد فتحي
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 5:45 م

تستعد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

يتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

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