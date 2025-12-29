روسيا تشترط انسحاب قوات أوكرانيا من دونباس لوقف القتال

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وقف القتال في أوكرانيا يتطلّب انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس، مشيرًا إلى أن "روسيا تفكّر في إنهاء الصراع بعد تحقيق أهدافها".

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة موسكو، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يناقشا خلال اتصالهما الهاتفي، أمس الأحد، احتمال التوصل إلى هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد.

وأوضح أن الجانب الروسي لم يحصل بعد على معلومات بشأن نتائج اللقاء الذي جرى أمس في ولاية فلوريدا بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أن هذه التفاصيل ستتضح خلال اتصال هاتفي آخر مرتقب بين ترامب وبوتين، والذي قال إنه سيجري "في أقرب وقت ممكن".

وفي معرض رده على سؤال حول احتمال إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وزيلينسكي، قال المتحدث الروسي إن "هذا الأمر غير مطروح".

وأفاد بأن موسكو متفقة مع تقييمات ترامب حول أن "الأطراف اقتربت من التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية".

وفيما يتعلق بالشرط الروسي الذي يمكن بموجبه وقف القتال في أوكرانيا، قال بيسكوف إن موسكو تشترك "انسحاب قوات النظام (الأوكراني) من إقليم دونباس إلى خارج الحدود الإدارية".

والأحد، التقى ترامب مع زيلينسكي في ولاية فلوريدا، وعقب اللقاء أعلن ترامب إحراز "تقدم كبير" في جهود إنهاء الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنهم اتفقوا على 90 بالمئة من خطة السلام التي أعلن عنها البيت الأبيض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأثناء اللقاء، أجرى ترامب مباحثات هاتفية مع بوتين.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.