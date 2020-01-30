 إطلاق سراح إسرائيلية في روسيا قبيل لقاء بين بوتين ونتنياهو - بوابة الشروق
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إطلاق سراح إسرائيلية في روسيا قبيل لقاء بين بوتين ونتنياهو


نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 9:51 ص

أعلنت مصلحة السجون الروسية -اليوم الخميس- إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية نعمة يسسخار، التي تم العفو عنها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن بوتين -أمس- العفو عن يسسخار، التي أدى صدور حكم بحبسها أكثر من سبعة أعوام لحيازتها بضعة جرامات من الماريجوانا في مطار موسكو العام الماضي لتوتر العلاقات بين الدولتين.

وجاء هذا قبل زيارة قصيرة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو اليوم.

ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو خلال اللقاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط.

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