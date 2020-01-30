إسرائيل تغير على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية على أراضيها

(د ب أ)-

شنت إسرائيل غارتين على قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على أراضيها دون أن يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا لحركة حماس وأرضا زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وذكرت مصادر فلسطينية عصر اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على أرضا زراعية في شمال قطاع غزة دون إصابات.

يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.



