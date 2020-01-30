نتنياهو يلتقي بالرئيس الروسي في موسكو لعرض خطة السلام في الشرق الأوسط

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من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس؛ لعرض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط على الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة، مؤكدا أنه يفضل استمرار مباحثات السلام مع الوسطاء الحياديين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول أمس الأربعاء: "روسيا على استعداد للاستمرار في بذل الجهود للتوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط".

واقترح بيسكوف أن تقوم لجنة رباعية مؤلفة من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بدراسة الخطة.

وقبيل زيارة نتنياهو، أعلن بوتين العفو عن السيدة الإسرائيلية نعمة يسسخار، التي أدى صدور حكم بحسبها أكثر من سبعة أعوام لحيازتها بضعة جرامات من الماريجوانا في مطار موسكو العام الماضي لتوتر العلاقات بين الدولتين.