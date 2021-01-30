ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و321 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 794 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الجاري بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة 90.9 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و205 آلاف و171 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 56 ألفا و546 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و911 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.92، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 92 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 2.21 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدينة فرانكفورت.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 56 ألفا و286 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 1.92 مليون شخص.

جدير بالذكر أنه قد مضى قرابة 52 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.