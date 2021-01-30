وكيل الصحة: الأطقم الطبية تشعر بالفخر لوجودهم على قمة أولويات تطعيمات لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الأطقم الطبية تشعر بالفخر لوجودهم على قمة قائمة أولويات الدولة في الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن لقاحات كورونا الخاصة بالأطقم الطبية في محافظات الجمهورية وصلت إلى مستشفيات العزل والحميات والصدر، مشيرًا إلى زيادة أعداد أفراد الفريق الطبي الذي يتم تطعيمه خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى خطة تطعيم الجرعة الثانية والتي تبدأ بعد مرور من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الجرعة الأولى، مؤكدًا أنه خلال أيام سيتم فتح الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا أمام المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفت إلى استقبال شحنة من لقاح أسترازينيكا قريبًا، في ظل تصارع الدول على توفير اللقاحات، مضيفًا أن تأخر بدء عملية التطعيم يرجع إلى حرص الدولة على توفير كميات من اللقاحات تكفي للجرعة الثانية.

