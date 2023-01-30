حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة.



وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف.



وتمكنت الحملة، من إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبيس ٥ و٨، والتحفظ على كمية من الأخشاب، وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بالعقار الكائن ش. محمد رشيد من إسطنبول.



وأجرى حي المنتزة ثانِ، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة البرنس قبلي، وجرى إزالة سور مبان.



ونفذ حي المنتزة أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإيقاف أعمال بناء بالدور العاشر علوي بالعقار رقم ١٧٦ خالد ابن الوليد، وتم التحفظ على كمية من الحديد.



وشهد حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسى، حملة لإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة الكافوري خلف كريازي عبارة عن أسوار مخالفة على قطعتين أرض تم إزالتهما بالكامل.



وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملاته وجرى إيقاف أعمال مخالفة تحويل شقة إلى محال تجارية بالعقار الكائن ١٥١ شارع الغرناطي بمنطقة مينا البصل، وتم التحفظ على بابين حديد، وإيقاف اعمال تركيب سقيفة حديد بدون ترخيص بشارع القفال.



وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة لإزالة أعمال البناء المخالف، تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة بقرية أبو بكر الصديق، والتحفظ علي خلاطة وكمية من الأسمنت، وإزالة حوائط،’ والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب بالكينج بحري، والتحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب، وإزالة سقف خرساني بشارع قرطبة.



وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم التحفظ على جميع المعدات المستخدمة في المخالفات.