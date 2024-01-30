جيش الاحتلال يعلن إصابة 26 من قواته في آخر 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 7 بالمعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال، عبر موقعه الإلكتروني، إن عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 2797 عسكريًّا.



ومن بين الجرحى، 424 أصيبوا بجروح خطيرة، و726 بجروح متوسطة، و1647 بجروح طفيفة.



وبذلك يكون 26 ضابطا وجنديا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 7 في المعارك البرية التي دارت خلال يوم أمس في غزة، وفق وكالة الأناضول.



وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، إلى 557 بينهم 220 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.