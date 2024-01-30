حماس: نثمن جهود مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الدور الذي تقوم به مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة.



وأوضح هنية في بيان، أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه.



وحول ما يجري في قطاع غزة من تصعيد ومجازر علق هنية قائلا "إن على العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات"، مؤكداً أن كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال.



كما أكد أن ما يصدر عن قادة الاحتلال من تصريحات بأن عدوانه وجرائمه العسكرية ستكسر مقاومتنا أو تجبرها على تقديم تنازلات على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ما هو إلا أوهام قد بددتها صلابة المقاومة التي تواصل عملها ردا على هذه المجازر.