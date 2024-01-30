ألمانيا: استطلاع يكشف عن حدوث تراجع جديد في شعبية حزب البديل إلى 19%

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أقل من 20%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" تراجع نسبة مؤيدي حزب البديل مجددا بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 19%.

في المقابل، ارتفعت شعبية كل من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المعارض بمقدار نقطة مئوية لكل منهما حيث وصلت إلى 15% و32% على الترتيب.

وكشفت النتائج أنه في حال إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فإن كلا من الحزب الديمقراطي الحر (الشريك في الائتلاف الحاكم) وحزب اليسار سيحصل على 3%(-1%)، فيما سيحصل حزب الخضر(الشريك في الائتلاف الحاكم) على نفس النسبة التي حصل عليها في الأسبوع الماضي بـ 14%. وأظهرت النتائج حصول حزب "الناخبون الأحرار" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على 3% لكل منهما.

وأجرى معهد "فورزا" الاستطلاع لصالح محطة "آر تي إي/ إن تي في" في الفترة بين 23 و29 من كانون الثاني/يناير الجاري وشمل أكثر من 2500 شخص.

وتكتنف استطلاعات الرأي حالة من عدم اليقين بوجه عام، إذ إن هناك عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيدا لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل الانتخابات، مما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح. يشير المعهد إلى أن هناك نسبة خطأ إحصائية تبلغ زائد/ناقص 5ر2 نقطة مئوية. وتعكس استطلاعات الرأي بشكل أساسي صورة الرأي فقط وقت إجراء الاستطلاع، ومن ثم لا تمثل توقعا لنتائج الانتخابات.