قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تهديدا أمريكيا بفتح المعارك وتحريك الجبهات باليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن الرسالة بعثتها واشنطن عبر سلطنة عمان، ردا على موقف الجماعة المناهض لإسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف الحوثي: "فتح المعارك وتحريك الجبهات(باليمن)، هي إحدى التهديدات الأمريكية التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عُمان"، مشيراً إلى أن الرسالة الأمريكية "ردا على موقف الشعب اليمني الرافض لإبادة أبناء ‎غزة وحصارهم."

وتابع: "نقول لهم (الولايات المتحدة)، مصير أي مغامرة أو حماقة بتنفيذ التهديد الأمريكي الفشل والخسران، ولن يثني الشعب أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة".

ولم يتطرق الحوثي إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو مسقط بهذا الخصوص حتى الآن.

ويشن الحوثيون هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال في غزة.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، بحسب وكالة "الأناضول".

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.