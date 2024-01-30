بلينكن: ناقشت مع وزير خارجية قطر هدنة مطولة بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، الجهود الجارية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين وعقد "هدنة مطولة" في قطاع غزة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ذلك جاء خلال حديث بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وقال بلينكن إنه ناقش خلال لقائه، في وقت سابق اليوم، مع نظيره القطري "الجهود الجارية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا "أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

كما أعرب بلينكن عن "امتنانه لجهود الوساطة التي لا غنى عنها، والتي تبذلها قطر منذ 7 أكتوبر الماضي"، واتفق الجانبان على "مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الإنساني".

وشدد بلينكن على "التزام الولايات المتحدة بمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن "اقتراح وساطة مبدئي" يتضمن "إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".