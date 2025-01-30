مهرجان برلين السينمائي يعلن عن لجان تحكيم مسابقات دورته الـ75

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن لجان تحكيم مسابقات دورته الـ75، التي ينتظرها عشاق السينما بشغف كبير في الفترة من 13 إلى 23 فبراير، حيث يرأس المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تود هاينز لجنة تحكيم مسابقته الدولية التي ستمنح الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)، مصممة الملابس بينا دايجلير (ألمانيا)، الممثلة والمغنية فان بينج بينج (جمهورية الصين الشعبية)، رودريغو مورينو (الأرجنتين)، الناقدة السينمائية والمخرجة والممثلة إيمي نيكلسون (الولايات المتحدة الأمريكية) وماريا شرادر (ألمانيا).

أما لجنة تحكيم المسابقة الجديدة، فسوف تختار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء الفائز بجائزة أفضل فيلم أول وهم مريم جوبور (تونس/كندا)، وعيسى مايغا (فرنسا/مالي)، وماريا زامورا (إسبانيا).

وقالت إدارة المهرجان إن "برلين السينمائي" ملتزم بدعم الجيل القادم من صناع الأفلام منذ عام 2006، عندما قدم جائزة أفضل فيلم أول بالشراكة مع مهرجان جورج دبليو فاونديشن السينمائي الدولي. والآن أصبحت هذه الجائزة جزءًا من قسم تنافسي جديد. وفي الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي، سيتم تقديم الجائزة لأحد الأفلام الأربعة عشر التي تُعرض لأول مرة في قسم المنظورات الجديد. وتبلغ قيمة جائزة أول فيلم روائي 50 ألف يورو، بتمويل من مهرجان جورج دبليو فاونديشن السينمائي الدولي وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق الأفلام والتلفزيون.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية من المبرمج وخبير الأفلام القصيرة جينج هاس (الدنمارك) وملحنة الأفلام داشا داونهور (ألمانيا) والمخرجة فام نجوك لان (فيتنام). ومن بين الأفلام العشرين المرشحة، سيختارون الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير والفائز بجائزة لجنة تحكيم الدب الفضي (فيلم قصير) ومرشح برلين للأفلام القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي. هذا العام، سيدعمون أيضًا موهبة إخراجية لأول مرة بجائزة CUPRA Filmmaker Award لمهرجان برلين السينمائي، والتي تبلغ قيمتها 20000 يورو.

وتضم لجنة تحكيم جائزة برليناله للأفلام الوثائقية ثلاثة أعضاء هم بيترا كوستا (البرازيل)، وليا جلوب (الدنمارك)، وكازوهيرو سودا (اليابان).

لطالما التزم مهرجان برلين السينمائي الدولي بتنوع أشكال الأفلام الوثائقية. وقد تم إطلاق جائزة مميزة لأفضل فيلم وثائقي في عام 2017. تبلغ قيمة جائزة برليناله للأفلام الوثائقية 40 ألف يورو. ويتم تقسيم أموال الجائزة بين مخرج الفيلم الفائز ومنتج الفيلم. وفي المجموع، تم ترشيح 16 فيلمًا وثائقيًا من أقسام المسابقة، وبرنامج برليناله الخاص، وبانوراما، والمنتدى، والجيل لجائزة برليناله للأفلام الوثائقية.

وتضم لجنة تحكيم الجيل الدولي ولجنة تحكيم الأطفال والشباب إيما براندرهورست (هولندا) وإيكورو سيكاي (كندا) وأسلي أوزارسلان (ألمانيا).