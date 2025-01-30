الدحيل يعلن استعادة يوسف أيمن من الأهلي

أعلن نادي الدحيل القطري استعادة يوسف أيمن، لاعب الفريق، والذي كان معارًا للنادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي.

وكتب نادي الدحيل عبر موقعه الرسمي: «عاد مدافع الفريق الأول يوسف أيمن إلى صفوف نادينا عقب نهاية فترة إعارته مع فريق الأهلي المصري والذي انتقل إليه على سبيل الإعارة مع بداية الموسم الحالي».

وأضاف النادي القطري: «نجح يوسف أيمن في الفوز بلقب السوبر المصري رفقة الأهلي خلال فترة إعارته للفريق المصري».

وكان الأهلي تعاقد مع يوسف أيمن في بداية الموسم الحالي لتدعيم دفاعات الفريق، ولكنه لم يشارك كثيرًا بعدما فشل في كسب ثقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.

وشارك يوسف أيمن مع الأهلي في مباراتين فقط مع الأهلي خلال الشهور الـ6 التي قضاها مع الفريق، بواقع 78 دقيقة فقط، بواقع 45 دقيقة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، و33 دقيقة أمام الزمالك في السوبر المصري.